Osmaneli'de ilkokul öğrencileri Kaymakam Ünal’ı ziyaret etti

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BİLECİK (AA) - Bilecik’in Osmaneli ilçesinde ilkokul öğrencileri, Kaymakam Yüksel Ünal’ı makamında ziyaret etti.

Osmaneli İlkokulu Müdürü Şenol Altıntaş, 3 sınıf öğretmeni ve öğrencilerle Kaymakamı Yüksel Ünal’ı makamında ziyaret etti.



Sosyal Bilgiler dersi "Yerel Yönetimler, Meslekleri Tanıma" projesi çerçevesinde gerçekleşen ziyarette Osmaneli İlkokulu öğrencileri, kaymakamlık mesleği ve mülki idare hakkında Kaymakam Ünal’dan bilgi aldı.



Mesleği hakkında öğrencilere bilgi veren Kaymakam Ünal, öğrencilerle yakından ilgilenerek sorularını da cevaplandırdı.

Ünal, öğrencilere eğitimlerine önem vermeleri ve kitap okuma alışkanlıklarını kaybetmemeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ünal, çocuklara derslerinde başarılar dileyerek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.









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