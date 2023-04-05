AGD'den İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına tepki

BİLECİK (AA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Bilecik Şube Başkanlığı, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.

Bilecik Atatürk Parkı'ında, teravih namazından sonra açıklama yapan AGD Bilecik Üniversite Başkanı Mustafa Cici, İslam coğrafyasına yönelik saldırıların tahammül eşiğini aştığını ve dayanılmaz bir noktaya ulaştığını belirtti.

Her ramazan ayında olduğu gibi Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya ve ibadet edenlere saldırıyla sinir uçlarına dokunulduğunu aktaran Cici, Mescid-i Aksa'nın 1948 yılından beri İsrail'in işgali altında olduğunu vurguladı.

Cici, Mescid-i Aksa'nın ümmetin göz bebeği olduğunu kaydederek, "İlk kıblegahımız Mescid-i Aksa, uluslararası camiada meşruiyeti olan ve devlet olarak tanınan, fakat gerçekte bir terör örgütü olan İsrail'in saldırılarıyla, entrikalarıyla işgal altındadır." dedi.

Cici, şöyle konuştu:



"Tüm kalbimizle şuna inanıyoruz ki Kudüs Müslümanların en çetin imtihanıdır. Mescid-i Aksa'nın işgal altına olması sadece Filistinlilerin bir meselesi değildir. Kudüs'ün işgal altına olması Araplarla İsrail arasında bir mesele değildir. Mescid-i Aksa da, Kudüs de, Filistin toprakları da tüm ümmetin meselesidir. Biz biliyoruz ki bugün siyonizmin her türlü fesadı yeryüzüne yayabiliyor oluşu onların gücünden değil Müslümanların parçalanmışlığından kaynaklanmaktadır. Evet, terör örgütü İsrail'in Kudüs'ten ve işgal ettiği topraklardan sökülüp atılacağı günler çok yakındır."

Duaların ardından basın açıklaması sona erdi.

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