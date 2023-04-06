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Çevre odaklı çalışmalar yürüten üniversitenin yerleşkesinde elektrikli araç şarj istasyonu kuruldu

AA

Çevre odaklı çalışmalar yürüten üniversitenin yerleşkesinde elektrikli araç şarj istasyonu kuruldu

BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin (BŞEÜ) yerleşkesinde, elektrikli araçların kullanımının desteklenmesi amacıyla şarj istasyonu kuruldu.

BŞEÜ Sıfır Atık Koordinatörü Doç. Dr. Edip Avşar, AA muhabirine, kentte ve üniversitede enerji verimliliği ile yenilenebilir enerjinin kullanımına yönelik çalışmalar yapıldığını söyledi.

Hem üniversitenin Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü öğrencilerinin sistemleri tanıyabilmesi hem de fosil yakıtların azaltılmasını sağlamak için elektrikli araçların kullanımının desteklenmesi amacıyla şarj istasyonu kurduklarını belirten Avşar, "Bugünlerde ülkemizde yerli üretim aracımızın da piyasaya çıkmasıyla elektrikli şarj istasyonlarının sayıları hızla artıyor. Buna paralel olarak elektrikli araçların kullanımı da artacak. Bu kapsamda Togg, ülkemizde elektrikli araç kullanımına büyük bir ivme kazandıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Avşar, Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynakları ve elektrik üretim kapasitesinin arttığını dile getirdi.

"YEK G" olarak adlandırılan yenilenebilir enerji kaynak garantisi sisteminin 2021'de devreye alındığını hatırlatan Avşar, "Çevreci bir üniversite olduğumuz için kullandığımız elektriğin yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasına özen gösteriyoruz. Son 2 yılda üniversitemizde tüketilen elektriğin yüzde 70'ini yenilenebilir kaynaklardan temin ettik." dedi.

Doç. Dr. Avşar, bunun yanı sıra üniversitede tüketilen enerji miktarını azaltmaya yönelik uygulamalarının bulunduğunu aktardı.

Yerleşkedeki aydınlatma sistemlerini peyderpey led teknolojisine dönüştürdüklerini anlatan Avşar, "AB projeleri kapsamında yapılan bir fizibilite raporumuz var. Bu fizibilite raporuna göre üniversitemiz kampüsünde 300 kilovatsaat kapasiteli elektrik üretebilecek bir güneş enerjisi santralinin fizibil olduğu yönünde yaptığımız çalışmalar sonuç verdi." ifadesini kullandı.

Elektrikli otomobilini yerleşkede şarj eden yüksek lisans öğrencisi Emin Fidan ise tam dolumun yaklaşık 2,5 saat sürdüğü bilgisini verdi.

Hızlı şarjlarda bu sürenin 20 dakikaya kadar düştüğünü belirten Fidan, "Bilecik'te birkaç noktada elektrikli şarj istasyonu var. Evde normal prizden şarj etmek istediğimizde 8 saat sürüyor. Tam şarj olduğunda 300 kilometre katediyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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