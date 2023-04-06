Bilecik'te tarihi eser operasyonunda 103 sikke ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİLECİK (AA) - Bilecik'te düzenlenen operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bir kişinin tarihi eser bulundurduğundan şüphelenilmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, gözaltına aldıkları zanlı V.Ç'nin evinde yaptıkları aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 103 sikke ile dedektör ele geçirdi.

Tarihi eserler, müzeye teslim edildi.

V.Ç'nin ise jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.