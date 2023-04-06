Bilecik'te tarihi eser operasyonunda 103 sikke ele geçirildi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te düzenlenen operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bir kişinin tarihi eser bulundurduğundan şüphelenilmesi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, gözaltına aldıkları zanlı V.Ç'nin evinde yaptıkları aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 103 sikke ile dedektör ele geçirdi.
Tarihi eserler, müzeye teslim edildi.
V.Ç'nin ise jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.