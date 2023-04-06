Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

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BİLECİK (AA) - Bilecik merkezli 3 ilde polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan dolandırıcılık şüphelisi 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu kişilerin adına düzenlenmiş hatlardan aradıkları veya internet siteleri üzerinden güven telkin ettikleri kişilerden havale yoluyla para alıp haksız kazanç sağlayanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Bilecik merkezli İstanbul ve Kırıkkale'de eş zamanlı gerçekleştirdikleri operasyonda, zanlıların ev ve iş yerlerinde arama yaptı.

Aramalarda, 3 cep telefonu, masaüstü bilgisayar, 17 banka kartı, suçtan kazanıldığı değerlendirilen 2 bin 35 lira, 770 dolar, 200 avro ve 20 sterlin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin, ülke genelinde 135 olayda mağdurları yaklaşık 5 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Söğüt Adliyesine sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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