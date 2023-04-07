Bilecik'te direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

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BİLECİK (AA) - Bilecik'te otomobille seyir halindeyken kalp krizi geçiren ve duvara çarpan sürücü yaşamını yitirdi.

İstiklal Mahallesi Kız Mektep Sokağı'nda Süleyman Ş'nin (73) kullandığı 37 AS 659 plakalı otomobilin duvara çarptığını görenler durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen sürücünün cansız bedeni, Bilecik Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.



Süleyman Ş'nin ilk belirlemelere göre aracın içinde kalp krizi geçirdiği, kesin ölüm sebebinin otopsi sonucunda belirleneceği öğrenildi.

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