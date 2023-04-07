Bilecik'te kablo hırsızlığı şüphelisi 3 kişiden 2'si tutuklandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) unsurları, İ.C, E.A. ve M.B'nin uyuşturucu kullandıktan sonra haberleşme kablolarını kesmeye çalıştığını belirledi.
Ekipleri fark edince araçla kaçan zanlılardan ikisi akaryakıt istasyonunda, diğeri ise evinde yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların üzerlerinde yapılan aramada 1 gram metamfetamin ve payp olarak bilinen uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.C. ve M.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.