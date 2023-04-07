Pazaryeri Belediye Meclisinin nisan ayı toplantısı yapıldı

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BİLECİK (AA) - Pazaryeri Belediye Meclisinin nisan ayı toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis üyeleri, 8 gündem maddesini görüşerek karara bağladı. Toplantıda, 2022 yılı denetim, faaliyet ve plan bütçe komisyonu raporları görüşüldü, imar, plan bütçe komisyonları, belediye encümeni seçimleri yapıldı, mezbaha büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesim ücretleri görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

İmar komisyonuna Selami Özdil, Bayram Benli, Mehmet Uzun, Plan Bütçe Komisyonuna Erkan Karakaş, Mehmet Duvan, Gökhan Değirmen, Belediye Encümeni üyeliklerine Erkan Karakaş ve Bayram Benli oy birliği ile seçildi.

Belediye mezbahanesi büyükbaş hayvan kesimi 750 lira + KDV, küçükbaş hayvan kesimi ise 125 lira +K DV olarak belirlendi.

Belediye Başkanı Tekin, alınan kararların hayırlı olmasını dileyerek meclis üyelerine teşekkür etti.

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