Bozüyük'te çarpışan iki otomobildeki 7 kişi yaralandı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.



M.T’nin kullandığı 11 DR 492 plakalı otomobil, Çarşı Mahallesi Saraycık Caddesi'nde S.Ç. idaresindeki 43 NZ 665 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada, sürücüler ile her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı.



112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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