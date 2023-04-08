Bilecik Müftüsü Mehmet Nuri Efendi, şehadetinin 102'nci yılında anıldı

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BİLECİK (AA) - Milli Mücadele döneminde Yunanlılar tarafından şehit edilen Bilecik Müftüsü Mehmet Nuri Efendi, şehadetinin 102'nci yılında merkeze bağlı Deresakarı köyündeki kabri başında dualarla anıldı.

Deresakarı Köyü Camisi'nde Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Vali Vekili Akgün Corav, Vali Yardımcıları Şahin Arsal ve Vedat Yılmaz, İl Müftüsü Ali Erhun, köy muhtarı Yaşar Öztiryaki ile vatandaşlar, Mehmet Nuri Efendi'nin türbesini ziyaret etti.

İl Müftüsü Erhun, burada yaptığı konuşmada, Milli Mücadele'nin başlamasıyla Mehmet Nuri Efendi'nin cami kürsülerinde, çarşı ve pazar meydanlarında yaptığı etkili konuşma ve vaazları ile halkı bilinçlendirmeye çalıştığını, düşman işgaline karşı sonuna kadar direnmeyi teşvik ederek direnişin Bilecik'teki örgütleyicisi olduğunu ifade etti.

Program, dua edilmesiyle sona erdi.

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