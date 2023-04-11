Bilecik'te üreticilere 15 bin ton ayçiçeği ve 26 ton nohut tohumu dağıtıldı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'te, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" (TAKEP) kapsamında çiftçilere 15 bin ton ayçiçeği ve 26 ton nohut tohumu dağıtıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretimi Geliştirme Genel Müdürlüğünün TAKEP kapsamında yürüttüğü projeyle, Bilecik merkez ve ilçelerindeki üreticilere hibe destekli ayçiçeği tohumu dağıtıldığı belirtilerek, ilde 15 bin dekar alanda ekim yapılacağı kaydedildi.

Nohut Üretiminin Yaygınlaştırma Projesi'yle de Bozüyük ve Söğüt ilçelerinde yüzde 75 devlet katkılı nohut tohumunun üreticiye teslim edildiği aktarılan açıklamada, 1800 dekar alanda 26 ton ekimin yapılacağı bildirildi.

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