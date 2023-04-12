BŞEÜ'de "Deprem Riski, Bilecik Depremselliği ve Alınması Gereken Önlemler Semineri"

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BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ), "Deprem Riski, Bilecik Depremselliği ve Alınması Gereken Önlemler" başlıklı seminer düzenlendi.

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cenk Karakurt, İktisadi ve İdari Bilimler Konferans Salonu'ndaki seminerde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde konut sayısının 2022 yılı itibarıyla yaklaşık 5,6 milyon olduğunu ve Türkiye genelindeki toplam konut stoku içindeki payının yüzde 14,05 seviyesinde bulunduğunu bildirdi.

Bu depremlerin 85 milyon insanı dolaylı olarak etkilediğini belirten Karakurt, "Deprem öldürmez, bina öldürür." gerçeğini gözler önüne serdiğini ifade etti.

Deprem bölgesinde öğretim elemanlarının yaptığı tespitler, yıkıma ya da ağır hasara uğrayan yapıların detaylarının ele alındığı seminerde, Bilecik'te depremsellik, yapılarda gözlemlenen eksiklikler ve deprem sonrası alınması gereken eylem planları hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş, akademisyen ve oda temsilcileri ile ilgili kamu kurumlarının katıldığı seminer, katılımcıların değerlendirmelerde bulunmalarıyla sona erdi.

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