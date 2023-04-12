Bilecik'te Sabiha Gökçen Çocuk Sosyal Tesisi açıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesi tarafından atıl durumdaki bir binanın düzenlenmesiyle Sabiha Gökçen Çocuk Sosyal Tesisi hizmete açıldı.

Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, gazetecilere, Beşiktaş Mahallesi'ndeki tesisin kar nedeniyle çatısının çökmesi sonucu atıl kaldığını belirterek, eğitim sınıfları, çok amaçlı etkinlik odaları, çocuk park ve oyun alanları ve mutfağıyla yeniden tasarlanarak hizmete sunulduğunu söyledi.

Başta ihtiyaç sahibi ile dar gelirli ailelerin çocuklarının yarınlara en iyi şekilde hazırlanmaları amacıyla açılan tesiste çocukların emin ellere teslim edileceğini belirten Subaşı, şunları kaydetti:



"Türkan Saylan ve Zübeyde Hanım Çocuk Sosyal Tesislerimize bir yenisini eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Beşiktaş Mahallemize de yeni bir çocuk sosyal tesisi açtık. Önceki yıllarda yağan kar nedeniyle çatısı çöktüğü için bu atıl alanı kullanamıyorduk. Burada güzel kurgulanmayan planı kendi mimarlarımız ve ekibimizle daha kullanışlı hale getirerek, çocuk sosyal tesisine çevirdik. Bu mahalledeki çocuklarımızı burasını daha iyi ve verimli şekilde kullanmış olacaklar. Annelerimiz daha rahat edecek. Çocukları burada uzman eğitmenlerimizin gözetiminde yarınlara en güzel şekilde yetiştirilecek."

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