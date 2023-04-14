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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te park halindeki otomobil yandı

AA

Bilecik'te park halindeki otomobil yandı

BİLECİK (AA) - Bilecik merkeze bağlı Yeniköy'de park halindeki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Köyde yaşayan Recep Yavuz, 11 EC 361 plakalı otomobiline arazide sulama için kullanacağı su borularını yüklerken henüz belirlenemeyen nedenle motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

Kısa sürede alevler otomobili sardı. Kendiliğinden hareket eden araç, yaklaşık 15 metre ileride Ali Kara ile Necdet Çetin'e ait evlerin arasında durdu.

Yavuz ve komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevredeki evlere sıçramadan alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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