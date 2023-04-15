Pazaryeri Belediyesi sokak iftarı düzenledi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde belediye tarafından 4 bin 500 kişilik sokak iftarı verildi.

Pazaryeri Belediyesi ve hayırseverlerin katkılarıyla ilçe merkezinde düzenlenen iftarda, tüm şehitler için dualar edildi.

Programda konuşan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, iftara büyük bir katılımla birlik ve beraberliği ortaya koyduklarını söyledi.

Tekin, "Bu hafta Şehitler Haftası. Rabb'im bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlere rahmet eylesin, Rabb'im bu vatanın bölünmez bütünlüğünü devam ettirsin, birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Bu Halil İbrahim sofrasına katkı sağlayan hayır sahiplerine ve davetimize katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti Bilecik milletvekili adayı Halil Eldemir ve Bilecik Milletvekili Selim Yağcı da katılımcılara hitap etti.

İlahi ve tasavvuf musikisi dinletisiyle sona eren iftar programına, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, BBP Bursa İl Başkanı Haldun Filizli, bazı ilçe ve beldelerin belediye başkanları, şehit yakınları ve gaziler, İstanbul, Bursa, Eskişehir, Bilecik ve Bozüyük'ten hemşehri dernekleri, sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.