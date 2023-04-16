Bilecik'te kaçak tütün operasyonunda 56 bin 340 dolu makaron ele geçirildi

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BİLECİK (AA) - Bilecik'te düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 56 bin 340 dolu makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine H.S'ye ait iş yerinde arama yaptı.

Aramada, 56 bin 340 dolu makaron, 22 kilo 655 gram kıyılmış tütün, 95 nargile tütünü, 4 nargile likit aroması ve 770 gram nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





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