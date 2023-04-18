Bilecik'te Kadir Gecesi'nde ''Kadir pilavı'' geleneği yaşatılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te Kadir Gecesi'nde ''Kadir pilavı'' geleneği yaşatılıyor

AA

Bilecik'te Kadir Gecesi'nde ''Kadir pilavı'' geleneği yaşatılıyor

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Osmanlı'nın ilk kadısı Dursun Fakıh'ın türbesinde, Kadir Gecesi'nde ''Kadir pilavı'' geleneği yaklaşık 700 yıldır devam ediyor.

İlçeye bağlı Küre köyünde 550 metre rakımlı tepenin üzerinde yer alan türbede, Küre Dursun Fakıh Derneği ile Köy Muhtarlığı işbirliğinde Kadir Gecesi'nde aşevinde kazanlarda pişirilen pilav, teravih namazı sonrası vatandaşlara ikram ediliyor. Yüzyıllardan beri devam eden geleneğin sürdürüldüğü Dursun Fakıh Türbesine gelen vatandaşlar, türbeyi de ziyaret edip, dua ediyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Refik Arıkan, AA muhabirine, Bilecik'in özellikle Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda oynadığı rolle tarihte önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, Bilecik ve çevresinin aynı zamanda çok eski Türk yerleşimi olması ve Orta Asya Türk Kül­türüne dair anıların canlı olarak yaşatılması noktasında da öne çıktığını söyledi.

Osmanlıların Söğüt-Domaniç arasında kalan toprakları yurt edindiğini ve hayatlarını yaylak-kışlak arasında devam ettirdiğini aktaran Arıkan, şu ifadeleri kulandı:

''Türkmenlerin yaşadıkları göçebe hayat tarzı onların yemek kültürlerini de doğrudan etkilemiştir. Özellikle temel iştigalleri hayvancılık olduğundan keçi eti ve karbonhidrat kaynağı olarak bulgur pilavı temel yiyecekleri olmuştur. Bu durum Bilecik'e has bir özel­lik olmayıp Anadolu'nun hemen her yerinde tespit edilen yaygın bir kültür haline gelmiştir. Bilecik'i bu noktada ayıran ve pilavı buraya has yemeklerden bir tanesi haline getiren ise malzeme tedarikinden tüketme biçimine kadar olan kendine has özelliklerdir. Bilecik ve çevresinde yüzyıllardır devam eden birlikte pilav yeme geleneğinin uygulama sahası çok geniştir. Adeta birlik olmanın bir vesilesi olarak şifalı pilavın yapılması için fırsat kollanmaktadır. 'Hıdrellez Pilavı', 'Güz Pilavı' gibi örnekleri de olan bu geleneğin en ilginç ve sadece Bilecik'e has örneği ise 'Kadir Pilavı'dır. Şifalı pilav faaliyetinin eski örneklerinden biri de Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Küre köyünde hala yaşatılan 'Kadir Pilavı'dır. Kadir Gecesi yapıldığı için bu adı almıştır. Bilindiği üzere Kadir Gecesi, Kuran'ı Kerim'in yeryüzüne indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olan müstesna bir gecedir. Kadir Pilavının ortaya çıkışı da bu gece ile ilgilidir. Köyde yaşayanlar bu gecenin feyzinden daha fazla istifade edebilmek için iftar ve sahurda tüketmek üzere hep birlikte pilav pişirmeye başlamışlar ve bu düşünce zaman içinde geleneksel hale gelmiştir.''

Küre Dursun Fakıh Derneği Başkanı ve Köy Muhtarı İbrahim Göğercin de Kadir Gecesi'nde 700 yıldır geleneği yaşatmaya çalıştıklarını belirtti.

Geçmiş yıllarda gözleme, mantı ve pilav olarak dağıtıldığını ifade eden Göğercin, "1992 yılında kurulan derneğimiz ile birlikte sadece bulgur pilavını Kadir Gecesinde pişirip, dağıtıyoruz. Bugünü bilen Adapazarı, Yalova ve Antalya'dan gelen misafirlerimiz oluyor. Sadece manevi geceyi yaşamak için. Bunun yanında Bilecik ve ilçelerden de vatandaşlarımız geliyor. Sahur vaktine kadar pilav dağıtıyoruz. 33 kazan pilav ikram ettik.'' diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik'te Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
YEREL HABERLER Bilecik'te Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
Bilecik'te kaçak tütün operasyonunda 56 bin 340 dolu makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Bilecik'te kaçak tütün operasyonunda 56 bin 340 dolu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.