Bilecik'te Kadir Gecesi'nde ''Kadir pilavı'' geleneği yaşatılıyor

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Osmanlı'nın ilk kadısı Dursun Fakıh'ın türbesinde, Kadir Gecesi'nde ''Kadir pilavı'' geleneği yaklaşık 700 yıldır devam ediyor.

İlçeye bağlı Küre köyünde 550 metre rakımlı tepenin üzerinde yer alan türbede, Küre Dursun Fakıh Derneği ile Köy Muhtarlığı işbirliğinde Kadir Gecesi'nde aşevinde kazanlarda pişirilen pilav, teravih namazı sonrası vatandaşlara ikram ediliyor. Yüzyıllardan beri devam eden geleneğin sürdürüldüğü Dursun Fakıh Türbesine gelen vatandaşlar, türbeyi de ziyaret edip, dua ediyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Refik Arıkan, AA muhabirine, Bilecik'in özellikle Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda oynadığı rolle tarihte önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, Bilecik ve çevresinin aynı zamanda çok eski Türk yerleşimi olması ve Orta Asya Türk Kül­türüne dair anıların canlı olarak yaşatılması noktasında da öne çıktığını söyledi.

Osmanlıların Söğüt-Domaniç arasında kalan toprakları yurt edindiğini ve hayatlarını yaylak-kışlak arasında devam ettirdiğini aktaran Arıkan, şu ifadeleri kulandı:

''Türkmenlerin yaşadıkları göçebe hayat tarzı onların yemek kültürlerini de doğrudan etkilemiştir. Özellikle temel iştigalleri hayvancılık olduğundan keçi eti ve karbonhidrat kaynağı olarak bulgur pilavı temel yiyecekleri olmuştur. Bu durum Bilecik'e has bir özel­lik olmayıp Anadolu'nun hemen her yerinde tespit edilen yaygın bir kültür haline gelmiştir. Bilecik'i bu noktada ayıran ve pilavı buraya has yemeklerden bir tanesi haline getiren ise malzeme tedarikinden tüketme biçimine kadar olan kendine has özelliklerdir. Bilecik ve çevresinde yüzyıllardır devam eden birlikte pilav yeme geleneğinin uygulama sahası çok geniştir. Adeta birlik olmanın bir vesilesi olarak şifalı pilavın yapılması için fırsat kollanmaktadır. 'Hıdrellez Pilavı', 'Güz Pilavı' gibi örnekleri de olan bu geleneğin en ilginç ve sadece Bilecik'e has örneği ise 'Kadir Pilavı'dır. Şifalı pilav faaliyetinin eski örneklerinden biri de Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Küre köyünde hala yaşatılan 'Kadir Pilavı'dır. Kadir Gecesi yapıldığı için bu adı almıştır. Bilindiği üzere Kadir Gecesi, Kuran'ı Kerim'in yeryüzüne indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olan müstesna bir gecedir. Kadir Pilavının ortaya çıkışı da bu gece ile ilgilidir. Köyde yaşayanlar bu gecenin feyzinden daha fazla istifade edebilmek için iftar ve sahurda tüketmek üzere hep birlikte pilav pişirmeye başlamışlar ve bu düşünce zaman içinde geleneksel hale gelmiştir.''

Küre Dursun Fakıh Derneği Başkanı ve Köy Muhtarı İbrahim Göğercin de Kadir Gecesi'nde 700 yıldır geleneği yaşatmaya çalıştıklarını belirtti.

Geçmiş yıllarda gözleme, mantı ve pilav olarak dağıtıldığını ifade eden Göğercin, "1992 yılında kurulan derneğimiz ile birlikte sadece bulgur pilavını Kadir Gecesinde pişirip, dağıtıyoruz. Bugünü bilen Adapazarı, Yalova ve Antalya'dan gelen misafirlerimiz oluyor. Sadece manevi geceyi yaşamak için. Bunun yanında Bilecik ve ilçelerden de vatandaşlarımız geliyor. Sahur vaktine kadar pilav dağıtıyoruz. 33 kazan pilav ikram ettik.'' diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.