Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "koroner anjiyografi, kalıcı kalp pili" operasyonu

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BİLECİK (AA) - Sağlık Bakanlığı ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) arasında afiliasyon anlaşması kapsamında "koroner anjiyografi, kalıcı kalp pili" operasyonlarına başlandığı bildirildi.

BŞEÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, Tıp Fakültesi ile Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli uzman hekimlerin Kardiyoloji Ana Bilim Dalı'nda ilk kez koroner anjiyografi, kalıcı kalp pili operasyonu gerçekleştirdiği, kalp rahatsızlıklarında başka kente gitmelerinden kaynaklı yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçildiği duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Erhan Arıkan, hastaların il dışına gitme zorunluluklarının mevcut kardiyoloji hekimlerin özverili çalışmaları sayesinde birçok konuda azaldığını belirterek, "Hastanemizde daha önce yapılamayan ve donanım gerektiren özellikli işlemler artık kardiyoloji kliniğince başarıyla yapılmaya başlanmıştır. Öğretim üyesi sayısındaki artış ile de polikliniklere başvuran hastaların bekleme süresi ve randevu alma problemi büyük oranda azaltılmıştır." ifadesini kullandı.

Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsa Ardahanlı da koroner yoğun bakım servisi ve anjiyografi ünitesi kurulmasıyla daha önce olmayan girişimsel kardiyak uygulamaların ilk kez yapılmaya başlandığını aktararak, şunları kaydetti:



"8 aylık sürede 1000'e yakın koroner anjiyografi uygulaması yapıldı. Bu hastaların yüzde 70’ine balon ve stent uygulaması ile tıkalı damarların açılması amaçlı girişimsel işlemler yapıldı. Bu sayede daha öncesinde başka illere kalp krizi nedenli sevk oranı yüzde 90 oranında azalmış bulunmaktadır. Kliniğimizde 2 doçent, 1 öğretim üyesi ve 3 uzman hekimimizle hizmet vermekteyiz."

Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Çekici ise kardiyoloji kliniğinde 6 yoğun bakım odası yatağı, 22 kardiyoloji servis ve 2 hasta hazırlama odası ile anjiyo kateter laboratuvarının bulunduğu bilgisini verdi.



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