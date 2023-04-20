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Osmaneli Kaymakamı Ünal, makamını ilkokul öğrencisine devretti

AA

Osmaneli Kaymakamı Ünal, makamını ilkokul öğrencisine devretti

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesi Kaymakamı Yüksel Ünal, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" etkinlikleri kapsamında makamını öğrencilere bıraktı.

Ünal, makam koltuğunu Balaban İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Asya Burgaz’a devretti.

Koltuğu devralan Asya, ilk icraat olarak okuluna giriş ve çıkışlarda sürücülerin yaya öğrencilere öncelik vermesi ve trafik ekiplerinin okul giriş ve çıkış saatlerinde gerekli tedbirleri alması için Emniyet Müdürlüğünü arayarak talimat verdi. Asya, Okuluna hikaye kitapları alınmasını, ilçede başıboş gezen köpeklerin bir an önce toplanarak bakımlarının yapılmasını ve diğer eğitim kurumlarının ihtiyaçlarının da giderilmesini istedi.

Ünal ise konuğuna teşekkür ederek, hediyeler verdi.

Ziyarette, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, okul müdürü Mustafa Çalışkan ve sınıf öğretmeni Bahadır Ergür hazır bulundu.​​​​​​​

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