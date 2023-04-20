Ramazan Bayramı'na doğru

BİLECİK (AA) - Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Ramazan Bayramı dolayısıyla birer kutlama mesajı yayımladı.

Vali Kızılkaya, mesajında, birlik, beraberlik duygularının yaşandığı, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ülkeyi derinden üzdüğünü vurgulayan Kızılkaya, şöyle devam etti:



"Her ne kadar Ramazan Bayramı'na buruk giriyor olsak da devlet ve millet olarak asrın dayanışmasını yaparak yaralarımızı sarıyor, memleketimizi ayağa kaldırıyoruz. Ramazan Bayramı ile daha da yeşeren umutlarımızın bizlere verdiği güçle bu zor günlerin üstesinden el birliğiyle geleceğiz. Bayramlarda, sevinmek kadar sevindirmenin de büyük önem taşıdığını unutmamalı bayram sevincimize afetzede kardeşlerimizi de ortak etmeliyiz. Afetin yaşandığı ilk günden bu güne yaşanan yardımlaşma seferberliğini bir an olsun bırakmamalıyız."



- Milletvekili Yaşar Tüzün

Milletvekili Yaşar Tüzün de paylaşma ve yardımlaşmanın en iyi şekilde uygulandığı ve anlaşıldığı zaman dilimi olan bayramların aynı zamanda acıda ve sevinçte bir ve beraber olma günü olduğuna değindi.

Tüzün, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Öncelikle 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketinde yaşamlarını yitiren ve bu bayrama kavuşamayan tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınları ve milletimize sabır diliyorum. Bu yıl Ramazan Bayramı bizler için acı ve buruk şekilde geçecek. Zira ülkemiz ve milletimiz büyük bir deprem felaketi yaşadı. Bizleri her zaman bir arada tutan en sağlam bağlardan biri, olan ramazan bayramının bu acıya karşı direncimizi artırmasını temenni ediyorum. Dini ve milli bayramlarımız bizlerin ortak coşkusu ve heyecanıdır. Bayramlar kucaklaşmadır, barıştır. Huzur ve mutluluğun, dostluğun, sevginin, saygının, barışın, hoşgörünün pekişmesine, insanı insan yapan değerlerin yaşanmasına ve paylaşılmasına fırsat yaratan bayramların, bizim toplum hayatımızda eşsiz bir yeri vardır. Bizler için bayramlar dayanışmadır, acıları ve sevinçleri paylaşmadır. Depremden geride kalan insanımızla dayanışma ve yardımlaşma içinde olarak bu kutlu zaman dilimini değerlendirmemiz gerekir."

- Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı

Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ise mesajında, acı ve sevinçte bir ve beraber olmanın önemine işaret etti.

Bayramların, sevinci paylaşma zamanı olduğunu vurgulayan Subaşı, şu ifadeleri kullandı:



"Mübarek ramazan ayını acısıyla tatlısıyla, soframızı genişleterek, ekmeğimizi bölüşerek geride bıraktık. Yeri geldi derdimizi, yeri geldi mutluluğu paylaştık. Ancak hiçbir zaman birbirimize sırtımızı dönmedik. Şimdi aynı şekilde birlik, beraberlik ve mutluluğu da paylaşma ve bayramlaşma zamanı. Tüm hemşehrilerimin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, herkese sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar diliyorum."



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