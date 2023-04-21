Bilecik'te bayramda birlikte mezarlık ziyareti geleneği yaşatıldı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde dini bayramlarda asırlardır süren gelenek gereği camilerden çıkan cemaat, topluca mezarlık ziyaretinde bulundu.

Ramazan Bayramı namazını kıldıktan sonra camilerden çıkan cemaat, din görevlileriyle İlçe Mezarlığı'na kadar yürüdü.

Din görevlileri eşliğinde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

İlçe merkezindeki 6 mahallede bulunan 10 caminin cemaatinden oluşan binlerce kişinin katıldığı etkinlik, vatandaşların birbirleriyle bayramlaşmasıyla sona erdi.

Vatandaşlar, ziyaretin ardından yakınlarının kabirlerinin bakımlarını yaptı.





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