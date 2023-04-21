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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te bayramlaşma töreni düzenlendi

AA

Bilecik'te bayramlaşma töreni düzenlendi

BİLECİK (AA) - Bilecik Valiliği tarafından organize edilen programda protokol üyeleri ile vatandaşlar bayramlaştı.

Valilik'te gerçekleştirilen programa, Vali Vekili Akgün Corav, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Yıldız, İl Jandarma Komutanı Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Programda konuşan Vali Vekili Corav, "Bayramlar insanlarımızın kaynaştığı gündür. Tabii burukluğumuz var, 6 Şubat'ta deprem yaşadık. İyi bayramlar diliyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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