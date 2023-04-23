Bilecik'te cenaze almaya giden cenaze aracı devrildi

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BİLECİK (AA) - Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde, cenaze almaya giden cenaze aracının devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Bahadır B. idaresindeki 11 RB 001 plakalı Gölpazarı Belediyesine ait cenaze aracı, GölpazarıiBilecik kara yolunun Dikenli Boğaz mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan Bahadır B, 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Yaralının sağlık durumun iyi olduğu bildirildi.

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