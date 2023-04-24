Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine yol kontrolünde durdurulan araçta ve içindekilerin üzerlerinde arama yaptı.
Aramalarda, 75,67 gram metamfetamin ele geçirildi.
"Uyuşturucu imal ve ticareti yapmak, kullanmak için uyuşturucu satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından gözaltına alınan şüpheliler E.S. ve M.A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.