Osmaneli'de idareciler, evde özel eğitim gören öğrenciyi ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaneli'de idareciler, evde özel eğitim gören öğrenciyi ziyaret etti

AA

Osmaneli'de idareciler, evde özel eğitim gören öğrenciyi ziyaret etti

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesi Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Cumhuriyet Savcısı İlyas Öner ve İlçe Emniyet Müdür Vekili İlhami Araali, evde eğitim gören öğrenciyi ve ailesini ziyaret etti.

Ünal, rahatsızlığı nedeniyle 3 yıldır evde özel eğitim hizmetinden yararlanan Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Ceydanur Kaya'yı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nin evde eğitim hizmetlerine istinaden ilçede 4 öğrenciye kendi istekleri doğrultusunda bu hizmetin verildiğini bildirdi.

Devletin her zaman ihtiyaç sahibi ailelerin, vatandaşların yanında olduğunu belirten Ünal, "Hiç kimse kendini mahzun ve sahipsiz hissetmesin. Zorunlu öğretim çağında oldukları halde, uzun süreli sağlık problemleri nedeniyle örgün eğitim kurumlarından yararlanamayan öğrencilere evlerinde eğitim hizmeti verilmektedir. Bir bakıma engelli çocuklarımız için okulu evlerine getirmekteyiz." dedi.

Evde eğitim alan öğrencilere ders veren öğretmenlere teşekküre eden Belediye Başkanı Şahin, "Eğitimin önünde hiçbir engel yoktur. Sağlık sorunları nedeniyle öğrenci okula gelemiyorlarsa bizler okulu onların ayağına götürürüz. Desteklerimiz, Kaymakamlık ve Belediye olarak devam edecek. Önemli olan eğitim ve öğretimden geri kalmamak. Geleceğimiz olan öğrencilerimizin yanındayız." diye konuştu.

Ceydanur ve kardeşiyle yakından ilgilenen Ünal ile Şahin, evde eğitim öğrencisine tablet bilgisayar, kardeşine ise oyuncaklar hediye etti.

Kaya ailesi ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, kızlarına evde ders verilmesindenmutlu olduklarını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli ...
Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı
Bilecik'te cenaze almaya giden cenaze aracı devrildi
YEREL HABERLER Bilecik'te cenaze almaya giden cenaze aracı devrildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.