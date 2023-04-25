Osmaneli'de idareciler, evde özel eğitim gören öğrenciyi ziyaret etti

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesi Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Cumhuriyet Savcısı İlyas Öner ve İlçe Emniyet Müdür Vekili İlhami Araali, evde eğitim gören öğrenciyi ve ailesini ziyaret etti.

Ünal, rahatsızlığı nedeniyle 3 yıldır evde özel eğitim hizmetinden yararlanan Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Ceydanur Kaya'yı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nin evde eğitim hizmetlerine istinaden ilçede 4 öğrenciye kendi istekleri doğrultusunda bu hizmetin verildiğini bildirdi.



Devletin her zaman ihtiyaç sahibi ailelerin, vatandaşların yanında olduğunu belirten Ünal, "Hiç kimse kendini mahzun ve sahipsiz hissetmesin. Zorunlu öğretim çağında oldukları halde, uzun süreli sağlık problemleri nedeniyle örgün eğitim kurumlarından yararlanamayan öğrencilere evlerinde eğitim hizmeti verilmektedir. Bir bakıma engelli çocuklarımız için okulu evlerine getirmekteyiz." dedi.



Evde eğitim alan öğrencilere ders veren öğretmenlere teşekküre eden Belediye Başkanı Şahin, "Eğitimin önünde hiçbir engel yoktur. Sağlık sorunları nedeniyle öğrenci okula gelemiyorlarsa bizler okulu onların ayağına götürürüz. Desteklerimiz, Kaymakamlık ve Belediye olarak devam edecek. Önemli olan eğitim ve öğretimden geri kalmamak. Geleceğimiz olan öğrencilerimizin yanındayız." diye konuştu.

Ceydanur ve kardeşiyle yakından ilgilenen Ünal ile Şahin, evde eğitim öğrencisine tablet bilgisayar, kardeşine ise oyuncaklar hediye etti.

Kaya ailesi ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, kızlarına evde ders verilmesindenmutlu olduklarını belirtti.



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