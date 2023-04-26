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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pazaryeri ve Osmaneli'de çocuk şenliği düzenlendi

AA

Pazaryeri ve Osmaneli'de çocuk şenliği düzenlendi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ve Osmaneli ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuk şenliği düzenlendi.

Pazaryeri Anaokulu bahçesinde yapılan programa, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, öğrenci velileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Okul müdürü Münevver Kayaalp’in açılış konuşmasının ardından miniklerin hazırladığı gösteriler katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Altay ve Tekin, tören sonunda okulun idareci, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti.

- Osmaneli

Osmaneli Anaokulu öğrencilerinin İlçe Spor Salonu'nda sunduğu gösterileri, Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, okul müdürleri ve veliler izledi.

Ünal, programda yaptığı konuşmada, "Bugün, sizin gününüzdür, bayrağımızı gururla dalgalandırma günüdür. Bugün, milletimize şükran duyacağımız, kahramanlarımızı hatırlayacağımız gündür." dedi.

Şahin ise çocuklara yapılan yatırım geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğunu vurguladı.

Tören, öğrencilerin gösterileriyle tamamlandı.

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