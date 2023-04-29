Bilecik'te "Kalp Sağlığı Haftası"nda bisiklet turu düzenlendi

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BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesi, Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği, Türk Kalp Vakfı ve Kent Konseyi işbirliğinde "Kalp Sağlığı Haftası" dolayısıyla "Kalbini insanlık için kullan" temalı bisiklet turu düzenlendi.

Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Hakan Yavuz, Ertuğrulgazi Mahalle Konağı önünde yaklaşık 30 bisikletlinin katılımıyla gerçekleştirilen bisiklet turunda, kalp sağlığına dikkati çekmek için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Günde 30 dakika bisiklete binerek kalp ve damar sağlığını korumaya çalıştıklarını belirten Yavuz, "Vatandaşlardan bisikletli yaşamı ve bisikletli ulaşımı tercih etmelerini rica ediyorum." dedi.

Mahalle Konağı önünde pedal çevirmeye başlayan bisikletliler, Tavşantepe mevkisinde başladıkları 5 kilometrelik turu çıkış noktasına dönerek tamamladı.

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