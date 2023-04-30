Bilecik'te öğrencilerden kendi yaptıkları model uçaklarla gösteri

BİLECİK (AA) - Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) desteğiyle Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) yerleşkesinde kompozit ve insansız hava araçları (İHA) eğitimi alan gençler, kendi yaptıkları model uçaklarla gösteri sundu.



Eğitim programına katılan lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 45 kişilik grup dron yapılışını öğrendi.



Üniversiteye bağlı Teknoloji Transfer Ofisi ile BEBKA koordinasyonunda İHA pilotluğu konusunda da deneyim kazanan gençler, RC model uçaklarla uçuş eğitiminin ardından yaptıkları model uçakları uçurdu.

Projenin eğitmeni BŞEÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Öztürk, AA muhabirine, uzman pilot tarafından verilen eğitimin sonunda gençlerin ürettiği model uçakların testlerinin yapılacağını söyledi.

Proje kapsamında havacılık ve savunma sanayi sevdalılarını İHA teknolojileri ile buluşturduklarını ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:

"Buradan genç girişimciler ortaya çıkartmak istiyoruz. İHA teknolojileri ile alakalı son yıllarda yapılan yatırımlar gençler tarafından karşılığını buluyor. Ülke olarak yurt içi ve yurt dışı gücümüzü simgeleyen bir alan olan savunma sanayi alanına gençlerimiz, hobi amaçlı olsa bile küçük yaşlarda ilgi gösteriyorlar. İHA yapımı, kompozitten prototip üretimi ve aynı zamanda bunların kullanımına yönelik pilotaj eğitimimiz İHA-01 veya hobi amaçlı model uçaklarla alakalı eğitimler devam edecek. Elektronik çalışmalarının katılmasıyla burası tamamen gençlerimizin kendilerini geliştirebileceği bir mini atölye olacak. Bu alanı komple halka açtık yani üniversitemizi halkımızla, gençlerimizi üniversite öğrencilerimizle buluşturup profesyonel çalışmalar, modelciliğinde üstünde uluslararası seviyede ses getirecek projeler geliştirmek için odaklıyoruz.''

BŞEÜ Elektrik ve Elektronik Bölümü 1. sınıf öğrencisi Metehan Gülşen ise küçük yaştan itibaren havacılığa ilgi duyduğunu ve bunu gerçekleştirmek için eğitimlere katılmaya karar verdiğini belirterek, "Pilot olmak istiyordum ama mühendis olarak yola devam edeceğim. Eğitimlerle uçaklara olan bakış açım değişti. Özellikle model uçaklara daha da fazla ilgi duymaya başladım." dedi.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Teknolojisi Bölümü öğrencisi Medine Nur Tezeren de eğitimde model uçakların nasıl yapıldığını öğrendiğini anlattı.



Aynı bölüm öğrencisi Sebahattin Eren de eğitimlere hayallerini gerçekleştirmek için geldiğini söyledi.



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