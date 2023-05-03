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Bilecik'te bariyerlere çarparak devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı

AA

Bilecik'te bariyerlere çarparak devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik’ten İstasyon istikametine seyir halindeki Ahmet M. yönetimindeki 61 RE 355 plakalı otomobil, TOKİ rampasında direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarında bulunan toprak zemine çarptı ardından da savrularak devrildi.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Nisa M. (6) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İstasyon istikametine trafiğin kontrollü olarak tek şeritten ilerlemesi sağlanırken polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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