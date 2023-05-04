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Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinden "bahar şenliği"

AA

Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinden "bahar şenliği"

BİLECİK (AA) - Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri tarafından bahar şenliği düzenlendi.

Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, kooperatif binasında gerçekleştirilen etkinlikte, Bilecik'in tanıtımı anlamında da önemli rol üstlenen kooperatifin çeşitli kalemlerde ürettikleri ürünler ile başarıyla adından söz ettirmeye devam ettiğini söyledi.

Kooperatifin ürettiği ve katma değer yaratan birçok ürünün kadınların başarı hikayesini anlattığını ifade eden Subaşı, "Kadın kooperatifleri konusunda farkındalık oluşturmak için çeşitli işbirlikleri ve çalışmalara öncelik tanıyoruz. Kadın istihdamını ve kadınların üretimde yer almasını önemsiyoruz. Tarihinde ilk kadın şoför ve ilk kadın atölye amirini atamanın haklı ve gururlu mutluluğunu yaşıyoruz. Kooperatif üyelerinin eserleriyle Bilecik’i tanıtıyoruz ve ekonomiye katkı sağlıyoruz." dedi.

Subaşı, kooperatif üyelerinin sergilediği eserleri inceleyerek, bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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