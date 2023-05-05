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Bilecik'te 70 öğrencinin katılımıyla "BM konferansı simülasyonu" FENMUN 23 organizasyonu başlatıldı

AA

Bilecik'te 70 öğrencinin katılımıyla "BM konferansı simülasyonu" FENMUN 23 organizasyonu başlatıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi dahil 8 okuldan 70 öğrencinin katıldığı "FENMUN 23" organizasyonuyla, İngilizce olarak Birleşmiş Milletler (BM) üyesi devletleri temsil etme ve devletlerin fikirlerini savunma fırsatıyla dünya siyasetinden haberdar olmaları, dünyadaki belli problemlere çözüm bulmaları ve birbiriyle iletişim içinde kalmaları sağlanacak.

Model BM konferansı simülasyonu kapsamında Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi ev sahipliğinde merkez ve ilçelerden 8 okuldan 11 öğretmen ve 70 öğrencinin katılımı ile FENMUN 23 projesinin açılışı gerçekleştirdi.

Organizasyonun BM'nin bir simülasyonu olmasından dolayı öğrenciler, kendi ülkeleri adına değil, başka bir ülke delegesi olarak konferanslara katılacak.

Öğrenciler, dünya meselelerine başka ulusların bakış açısı ile bakabilmeyi öğrenip, Danimarka, Japonya, İsviçre, İspanya, Azerbaycan, Hindistan ve Norveç gibi farklı ülkelerin coğrafi, sosyal, ekonomik, siyasi ve idari yönleri hakkında bilgi sahibi olacak.

Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi Müdürü Fadıl Ağdağ, AA muhabirine, okul olarak öğretmen ve öğrencilerin FENMUN 23 projesi hazırladığını söyledi.

Projeye 70 öğrencinin katılım sağladığını belirten Ağdağ, "BM konferansı simülasyonu şeklinde gerçekleştiriliyor. Her bir okulumuz bir ülkenin delegasyonu olarak katılıyor. Konu olarak sürdürülebilir kalkınmayı belirledik. Öğrencilerimiz, başka ulusların gözüyle araştırma yapıp, sunum hazırlıyorlar. İngilizce olarak sunumlarını gerçekleştiriyorlar. Böylece kendilerinde bir özgüven sahip olmalarını sağlıyoruz." dedi.

Proje koordinatörü ve İngilizce öğretmeni Esra Gül de 8 okulun 8 farklı ülkeyi temsil ettiğini anlatarak, şu bilgileri paylaştı:

"Sürdürülebilir kalkınmayla ilgili çalışma yapıyoruz. Öğrencilerimiz, temsil ettikleri ülkelerle ilgili sunum yaptı. Karışık gruplar oluşturarak, verdiğimiz ülkelerle ilgili çalışma yaptılar ve final deklarasyonuyla tamamlayacaklar. Amacımız, öğrencilerimizin sosyal ortama girmelerini ve İngilizceyi aktif olarak konuşmalarını sağlamak. Sürdürülebilir kalkınmanın ne olduğunu, problemlerin çözümü noktasında çözüm önerileri ile kendilerini ifade etme yeteneklerini ve becerilerini kullanarak, katkı sağlayacak."

Aynı okulun öğrencilerinden Eylül Sude Merden, farklı ülkelerin belirledikleri sorunları delegasyonlar olarak tartıştıklarını ve çözüm bulmaya çalıştıklarını dile getirerek, sosyalleşmenin yanı sıra ülkelerin ülkeler arası ilişkileri hakkında bilgi sahibi olduklarını, İngilizcelerini geliştirdiklerini anlattı.

Yunus Emre Tuğberk Avanaş, ortak ilgi alanı olan arkadaşlarıyla aynı ortamda sosyalleştiklerini, dil yeterliliklerini geliştirdiklerini ifade etti.

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencisi Deniz Burak Taşer ise konferansta ülkelerin çözüm önerileri ve neler yapılabileceği konusunda farklı fikirlere sahip olduklarını bildirdi.

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