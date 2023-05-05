AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Bilecik'te konuştu:

BİLECİK (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Bütün dünya, özellikle Batı dünyası Türkiye seçimiyle yatıp kalkıyor. Diyorlar ki 'Dünyanın en önemli seçimi Türkiye'de yapılıyor.' Size ne be kardeşim, işinize bakın. Seçimimizi de yaparız, Recep Tayyip Erdoğan'ı da rekor oyla tekrar seçeriz." dedi.



Bilecik Atatürk Spor Salonu'nda partililerle bir araya gelen Yıldırım, 15 seçimi geride bıraktıklarını belirterek, hiçbirinin 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne benzemediğini söyledi.

Yıldırım, 14 Mayıs'ın önemine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her seçimde milletimiz bize desteğini artırarak kazandırdı. Peki bu seçimi diğerlerinden ayıran nedir? Çok basit, bu seçimde ilk defa karşımızdaki ittifak adayını FETÖ'cüler, PKK destekliyor, PYD destekliyor ve onların arkasındaki ağababaları destekliyor. Bugün dünyanın önemli gazetelerinde çıkan haberi görmüşsünüzdür. Bütün dünya, özellikle Batı dünyası Türkiye seçimiyle yatıp kalkıyor. Diyorlar ki 'Dünyanın en önemli seçimi Türkiye'de yapılıyor.' Size ne be kardeşim, işinize bakın. Seçimimizi de yaparız, Recep Tayyip Erdoğan'ı da rekor oyla tekrar seçeriz. Recep Tayyip Erdoğan'ı seçmekle yetinmeyeceğiz. Önümüze iki sandık gelecek. Biri cumhurbaşkanı için, biri de cumhurbaşkanımızın vekilleri için. Cumhur İttifakı olarak biz bu seçime AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi olarak ayrı ayrı giriyoruz. Dolayısıyla Meclis'te Cumhurbaşkanı'mıza güçlü bir milletvekili desteği lazım, değil mi? Cumhurbaşkanımızı da seçeceğiz, vekillerimizi de Meclis'e göndereceğiz."

Binali Yıldırım, güçlü hükümetin ancak güçlü Meclis'le başarılı olabileceğini dile getirdi.

Muhalefeti eleştiren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu seçim ilk defa PKK, PYD, YPG, FETÖ terör örgütü ve onların sahiplerinin meşrulaştırılmaya çalışıldığı bir seçimdir. Sandığa terör örgütlerini getiriyorlar. Ne diyorlar? 'Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. Yine 'Özerklik getireceğiz, eyaleti getireceğiz. Bir adım sonra bölünmeyi getireceğiz...' Bunlar değil mi, ülkemizin güney sınırlarında bir terör devleti kurmak için yıllardır gayret gösteriyorlar, terör örgütlerine destek veriyorlar ancak onların hesap edemediği bir şey var. Onların hesap edemediği şey şudur; 100 yıl önce küllerinden doğan ve 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh vatan toprağıdır' diyerek bir milleti istiklal mücadelesine sevk eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, onun silah arkadaşlarının emanet ettiği bu toprakları bölücülere, FETÖ'cülere bırakır mı bu millet? Bilecik, Osmanlı'nın kurulduğu yer, Buna izin verir mi? Ay yıldızlı bayrağı indirtir mi? Ezanlarını dindirtir mi?"

- "Söz uçar eser kalır"

Yıldırım, AK Parti hükümetleri döneminde Bilecik'e yapılan yatırımları anlattı.

Gençlere seslenen Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Hiç endişeniz olmasın. Biz sadece Rabb'imizin önünde eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde bu ülkenin lideri, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan eğilmez. İşte sevgili kardeşlerim, emperyal güçlerin canını sıkan budur. Türkiye istiyorlar ki üç adım arkalarından yürüsün. İstiyorlar ki onlar konuşsun, Türkiye tasdik etsin. Son 20 yıldır ortaya koyduğu liderlikle bölgede ve dünyada sözü dinlenen Recep Tayyip Erdoğan'ı çekemiyorlar. Rahatsız oluyorlar. Gençler, hanımefendiler 14 Mayıs'ta onları biraz daha rahatsız etmeye hazır mısınız? Heveslerini kursaklarında bırakmaya var mısınız? O halde rekor istiyorum. Rekor istiyorum. Cumhurbaşkanlığında rekor istiyorum. Milletvekilliğinde rekor istiyorum. Buna hakkım var. Bu bölgelerde büyük hizmetimiz var."

14 Mayıs'ta sıradan bir seçim olmayacağını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Kendileri kaşındı kusura bakmasınlar, kaşındılar. Biz her şeyi sakin bir şekilde bugüne kadar yaptığımız gibi yapmayı arzu ederdik ama değil mi ki Kemal Bey'in adaylığı açıklandı. Dağdan, Avrupa'dan, Amerika'dan terör örgütleri, onların arkasındakiler avaz avaz bağırmaya başladılar. Ne diyorlar? 'Kapılar kırılacak, teröristler serbest kalacak. FETÖ'cüler serbest kalacak. Öcalan serbest kalacak. Tayyip Erdoğan gidecek. Tepemizdeki İHA'lar, SİHA'lar geri gidecek. Eyalet sistemini getireceğiz. Yani Türkiye'yi bölmeye çalışacağız.' Yağma yok kardeşim. 40 bin şehidimiz var. 40 bin şehidimizin emaneti bizimdir. Buna sahip çıkmak da boynumuzun borcudur. 15 Temmuz gecesi nasıl meydanları doldurduysanız, alçaklara nasıl haddini bildirdiyseniz şimdi de içeriden ve dışarıdan birliğimizi, kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara cevabı sandıkta vereceğiz."

Türkiye'de son 20 yıldır can güvenliği sorunu olmadığını dile getiren Yıldırım, "Gabar Dağı'nda teröristlerden vatandaş nefes alamazken şimdi sürülerini yayıyor ve petrol fışkırıyor. Karadeniz'den doğal gaz fışkırıyor. Savunma sanayisinde milletimiz kendi imkanlarıyla, kendi beyin gücüyle dünyanın önde gelen ülkeleriyle yarışıyor. Aday, 'Sana söz' diyor. Biz de diyoruz ki 'Söz uçar eser kalır.' Hızlı trene, Osmangazi'ye, Yavuz Sultan Selim'e, Çanakkale Köprüsü'ne, dünyanın en büyük havalimanına bak, eserlere bak eserlere." diye konuştu.

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