AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Bilecik'te seçim koordinasyon merkezi açılışında konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Bilecik'te seçim koordinasyon merkezi açılışında konuştu:

AA

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Bilecik'te seçim koordinasyon merkezi açılışında konuştu:

BİLECİK (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Bu ülkenin bir karış toprağını bölmeye kalkanların alnını karışlarız, defterini de düreriz. Eğer bölücülerle iş tutarsanız sonucuna da katlanırsınız. Kusura bakmayın, 3-5 oy uğruna herkese taviz vermekle bu ülkenin kazanımlarını yok etmeye hakkınız yok. Bu ülke sahipsiz değildir." dedi.

Yıldırım, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, Bozüyük'ün Osmanlı'nın torunlarının yaşadığı yiğit insanların memleketi olduğunu söyledi.

Osmanlı torunlarına şimdi bir görev düştüğünü belirten Yıldırım, Bozüyüklülerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor oyla yeniden cumhurbaşkanı seçtirmek için destek istedi.

Yıldırım, 14 Mayıs seçimlerinin çok önemli olduğuna işaret ederek, "Biz 15 seçim yaptık. Her seferinde de arkamızdaydınız. Şimdi her ne hikmetse bu seçim bizden çok Amerika ilgileniyor. Bizden çok Avrupa'yı ilgilendiriyor. Bizden çok PKK'yı, PYD'yi, FETÖ'yü ilgilendiriyor. Şimdi o 'yuh'ları toplayın, sandığa oy olarak atın. Hak ettikleri dersi verin." ifadesini kullandı.

Şehitlerin ruhunu incitecek hiçbir sonuca aziz milletin izin vermeyeceğini vurgulayan Yıldırım, "Teröristlerin, FETÖ'cülerin ve onların arkasındakilerin Türkiye'nin geleceği üzerine hesap yaptıkları bugünde size, tüm Bileciklilere büyük görev düşüyor. Gün istiklalimize, geleceğimize sahip çıkma günüdür. Bu büyük güne hazır mısınız? Yeniden bir destan yazacak mıyız? Allah sizden razı olsun." diye konuştu.

Binali Yıldırım, 21 yıldır millete hizmet ettiklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Viyadükler yaptık, tüneller yaptık, hızlı trenler yaptık. Yerli otomobilimizi yaptık, yerli uçağımızı yapıyoruz. Helikopterimizi yaptık, İHA'mızı yaptık, SİHA'mızı yaptık ve milli savunma sanayimizle elle gösterilen ülkeler arasına geldik. 'Siz misiniz bunu yapan?', 'Bu Türkler de artık çok oldu' diyorlar. Şimdi onlara el mi yaman bey mi yaman Türkler mi yaman, 14 Mayıs'ta yedi düvele gereken cevabı sandıklarda verecek miyiz? İşbirlikçilerinin defterini dürüp, bir daha sandıktan çıkmamak üzere tarihin çöplüğüne atmaya hazır mısınız? Efendim geleceklermiş, özerk yönetimi getireceklermiş, Türkiye'yi eyaletlere böleceklermiş. Ne oluyor kardeşim. 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal, ne diyor Atatürk? 'Hattı müdafaa yok, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatan toprağıdır.' Bu ülkenin bir karış toprağını bölmeye kalkanların alnını karışlarız, defterini de düreriz. Eğer bölücülerle iş tutarsanız sonucuna da katlanırsınız. Kusura bakmayın, 3-5 oy uğruna herkese taviz vermekle bu ülkenin kazanımlarını yok etmeye hakkınız yok. Bu ülke sahipsiz değildir. Sahipsiz ülkenin batması haktır, sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır."

Konuşmanın ardından kurdele kesilerek seçim koordinasyon merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Binali Yıldırım: Bu seçimde karşımızdaki ittifak adayını FETÖ'cüler, PKK, HDP destekliyor
YEREL HABERLER Binali Yıldırım: Bu seçimde karşımızdaki ittifak ...
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Bilecik'te konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ...
Bilecik'te 70 öğrencinin katılımıyla "BM konferansı simülasyonu" FENMUN 23 organizasyonu başlatıldı
YEREL HABERLER Bilecik'te 70 öğrencinin katılımıyla "BM konferansı ...
Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinden "bahar şenliği"
YEREL HABERLER Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme ...
Bilecik'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bilecik'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Bilecik'te bariyerlere çarparak devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bilecik'te bariyerlere çarparak devrilen otomobilde 2 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.