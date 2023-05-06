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Bilecik'teki Kırklar Tepesi'nde Hıdırellez geleneği yaşatıldı

AA

Bilecik'teki Kırklar Tepesi'nde Hıdırellez geleneği yaşatıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te Hıdırellez geleneğini sürdüren vatandaşlar, Kırklar Tepesi'ndeki Kırklar Camisi'nde sabah namazının ardından şükür namazı kılarak, Kur'an-ı Kerim okudu.

Vatandaşlar, her yıl Hıdırellez sabahının erken saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi'nde Kırklar Tepesi olarak bilinen Erenler Sokak'ta buluşuyor. Namazlarını kılıp dua eden bölge halkı, dileklerine göre gül ağacının dibine para gömüyor, tebeşirle ev veya beşik resmi çiziyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Refik Arıkan, AA muhabirine, Hıdırellez'in toplumun en önemli değerlerinden biri olduğunu, bu geleneğin yüzyıllardır devam ettiğini söyledi.

Arıkan, geleneğin Bilecik'te de yaşatıldığını belirterek, "Özellikle Kırklar Tepesi kutsal görülüyor. Orada ermiş olduğuna inanılan ismi sanı bilinmez bir ulu kişinin kabrinin bulunduğuna inanılıyor. Bilecik'teki insanlar yüzyıllardır Hıdırellez kutlamaları için burayı tercih ediyor." dedi.

Hıdırellez etkinliğine katılanlardan Abdullah Bahar da Osmaneli ilçesine bağlı Medetli köyünde çiftçilik yaptığını dile getirerek, "Tüm köylülere, üreticilere hayırlı ve bereketli bir yıl olmasını dilerim. Bereketli bir yıl olur inşallah. Bu yönde dua ettim, Allah dualarımızı kabul eder inşallah." ifadelerini kullandı.

Eczacı Yelda Olcay, dileklerinin kabul olması için ziyarete geldiğini aktardı.

Mahalle sakinlerinden Ersel Arslan ise yaklaşık 40 yıl öncesine kadar Kırklar Tepesi'nin bahçelik olduğunu ve 40'a yakın mezarın bulunduğunu anlatarak, "İnsanlarımız buraya dilek dilemeye ve dua etmeye geliyor. Kimisi araba, ev veya çocuk olması için dilekte bulunuyor. Gönüllerinden ne geçiyorsa, ne istekleri varsa onu diliyorlar. Dileklerini, taşlarla ev yaparak, araba yaparak çiziyorlar." diye konuştu.

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