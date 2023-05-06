Bilecik'te iş makinesi taşıyan tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

BİLECİK (AA) - Bilecik'te bir tırın dorsesinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Bilecik 2. Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda seyreden Arda U. yönetimindeki 11 AC 400 plakalı iş makinesi yüklü tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü, aracı durdurup itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
Söz konusu iş makinesi, alevler sıçramadan çevredekilerin yardımıyla yere indirildi.
İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın, tırın dorsesinde hasara yol açtı.