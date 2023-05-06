Bilecik Valisi Kızılkaya, Pazaryeri ilçesinde incelemelerde bulundu

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BİLECİK (AA) - Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Pazaryeri ilçesinde inşaatı devam eden spor tesisleri ve okul inşaatlarında incelemelerde bulundu, muhtarlarla bir araya geldi.

Vali Kızılkaya, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, daire müdürleri, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri, diğer yetkililer ile tesisleri gezerek bilgi aldı.

Spor salonu inşaatında şantiye şefi Faruk Semiz'den, İmam Hatip Ortaokulu ve ortaokulu hakkında da İl Özel İdaresi kontrol mühendisi Önay Çetinkaya'dan bilgi alan Kızılkaya, Belediye Kültür Merkezi'nde köy ve mahalle muhtarları ile tüm kurum amirlerinin katıldığı toplantı yaptı.



Muhtarların talep ve isteklerini dinleyen Kızılkaya, seçim güvenliği konularında bilgi alışverişinde bulundu.

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