Bilecik'te gölet yolunda çarpışan iki otomobilden birinin sürücüsü öldü

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BİLECİK (AA) - Bilecik'te, Pelitözü Göleti yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Beytullah Y. yönetimindeki 44 BG 484 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa Ergün'ün (32) kullandığı 41 HS 241 plakalı otomobil, Pelitözü Mahallesi'nden Gölpark'a ulaşım sağlanan yolda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ön kısmı parçalanan otomobildeki sürücü Ergün'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze hastane morguna gönderildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşım sağlanamayan yolda trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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