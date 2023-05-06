Bilecik'te köylü kadınlar Hıdırellez ateşi yakarak geleneklerini sürdürdü

BİLECİK (AA) - Bilecik merkeze bağlı Gülümbe köyünde kadınlar tarafından geleneksel Hıdırellez kutlaması yapıldı.



Baharın gelişinin kutlandığı, bolluk ve bereketin temenni edildiği merkeze 7 kilometre uzaklıktaki Gülümbe'de kadınlar, köy meydanında ateş yaktı. Kadınlar, geç saatlere kadar ateşin üzerinden atladı, etrafında oynayıp eğlendi.

Köy halkından Neşe Kaya, AA muhabirine, Hıdırellez kutlamaları kapsamında eğlence düzenleyerek birlik ve beraberliklerini yaşattıklarını söyledi.

Kaya, eğlenceye 7'den 70'e köyde ve başka yerlerde yaşayan Gülümbeli kadınların katıldığını belirterek, "Hem geçmişten gelen gelenek ve göreneklerimizi hem de kültürümüzü yaşıyoruz. Adetlerimizi köylü kadınlar olarak sürdürmekten çok mutluyuz. Yaklaşık bir asırdır geleneğimiz yaşatılıyor. Birlik ve beraberliğimizin devam etmesi için hem sohbet ediyoruz hem de eğleniyoruz." diye konuştu.

Gülay Özdemir de yıllardır bu geleneği köylü kadınlar olarak sürdürdüklerini dile getirdi.

Hıdırellez kutlamasının atalarından miras olduğunu anlatan Özdemir, "Küçükken de burada ateş yakıp üzerinden atlardık, şimdi de atlıyoruz. Bu bizim yıllardır devam eden geleneğimiz. İnşallah daha nice bu şekilde kutlamalar yaparız." dedi.

Zehra İnce ve Kezban Kart ise geleneği yaşatmaktan duydukları mutluluğu ifade etti.

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