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Bilecik'te dokunan "Lefke bezi" kültürel miras ulusal envanterinde yerini aldı

AA

Bilecik'te dokunan "Lefke bezi" kültürel miras ulusal envanterinde yerini aldı

BİLECİK (AA) - MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 1900'lü yılların başlarından itibaren dokunan ve ilçenin eski adıyla anılan Lefke bezi, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri" çalışmaları kapsamında il envanterine kaydedildi.

İlçede son yıllarda belediye tarafından açılan kurslar sayesinde yeniden hayat bulan Lefke bezi üretimi, Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin 22 kadın üyesi tarafından geleneksel el dokuma atölyelerindeki tezgahlarda hazırlanıyor.

El dokumacılığını yaşatmaya çalışan kooperatif üyeleri, Lefke bezinden peşkir, peştamal, kese ve otantik çanta gibi hediyelik eşyalar üreterek, satışa sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, geçen yıl kooperatifin yaptığı başvuru ile ilgili değerlendirmelerini tamamlayarak Lefke bezini il envanterine dahil etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bilecik Valiliği himayelerinde Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde folklor araştırmacıları ve halk bilimcileri tarafından daha önce Bilecik'te 6 eserin ve değerin koruma altına alındığını söyledi.

Bunların, "Bilecik bezi", "Osman Gazi ve Ertuğrul Gazi'yi Anma Yörük Şenlikleri", "çömlekçilik", "ahşap oymacılığı", "Hıdırellez" ve "aşure" olduğunu belirten Bircan, "Bakanlığımıza, Lefke bezinin korunma altına alınması adına bir proje sunuldu ve araştırmalar sonucu komisyonca uygun görüldü. 7'nci değerimiz olarak Lefke bezimiz, Bilecik bezinden sonra dokumacılık anlamında en önemli unsurlarımızdan biri haline geldi." dedi.

- "Marka haline getirme çabası içinde olacağız"

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise Lefke bezini Türkiye'nin dört bir köşesine pazarlamayı başardıklarını, yurt dışına da gönderdiklerini aktardı.

Bu ürünün bilinirliğini artırmayı hedeflediklerini dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

"Çalışmalarımız sonucunda artık Türkiye'de ve dünyada ünlü bir bez konuma getirdik. Böyle olunca Kültür ve Turizm Bakanlığına müracaatımızı yaptık ve somut olmayan kültürel miras envanteri listesi içinde artık Lefke bezi de yer alıyor. Bu bize hem Lefke bezinin kayıt altına alınması hem de kültürel varlık olarak değerinin ortaya çıkmasının gururunu getirdi. Bu anlamda da çok mutluyuz. Lefke bezinin her alanda kullanılması, yeni ürünlerle hem Türkiye'de hem de dünyada çok daha önemli bir marka haline getirme çabası içinde olacağız."

- "Amacımız UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girmek"

Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi usta öğretici Gülay Durak da envanterde yer almasının Lefke bezinin el dokumacılığının korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Hedeflerine değinen Durak, "Bundan sonraki amacımız; UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girmek. Bu sayede markalaşmamızı daha iyi sağlayacağız ve uluslararası satış piyasasında söz sahibi olacağız." ifadelerini kullandı.

Üretime belediyenin tahsis ettiği Osmaneli Kadın Girişimciler Konağı'nda devam ettiklerini dile getiren Durak, şunları kaydetti:

"Yelpazemizdeki yöresel peşkir, peştamal, atkı, iğne örgü, kese ve otantik çanta gibi 50'nin üzerinde ürünü ülke geneline pazarlıyoruz. Tüm ürünlerimizde ilçeye ait desenlerimizi uyguluyoruz. Dokuduğumuz ürünleri gündelik hayatımıza eklememiz lazım. Bunları salon takımları olarak da yapıyoruz. Atık, kullanılmış ipleri kilim dokuma ürün grubumuz var, orada değerlendiriyoruz. Dikim atölyemizde ürün yelpazemiz geniş. Ürün yelpazemizi günden güne artırmaya çalışıyoruz."

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