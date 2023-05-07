Gölpazarı’nda Hıdrellez Şenlikleri düzenlendi

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BİLECİK (AA) – Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde, her yıl geleneksel olarak düzenlenen şenlikler Tongurlar ve Çengeller köylerinde başladı.

Tongurlar Muhtarı Çetin Elmas, AA muhabirine, Bayramlar coşkunun, sevinç ve mutluluğun zirveye çıktığı, dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiği özel günler olduğunu söyledi.

Elmas, şunları kaydetti:

“Milleti oluşturan yapı taşları arasındaki harç konumundaki bu güzel adetlerimizin günden güne unutulup kaybolması tehlikesi ile karşı karşıyayız. Bizi biz yapan en küçük bir ayrıntının yaşatılması, kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarılması konusunda herkesin aynı hassasiyeti göstermesi dileği ile, kültürümüze sahip çıkmak adına yaptığımız etkinliğe katılan herkese teşekkür ederim."

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