Bilecik'te otomobil ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobilin kamyonet ile çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Cengiz T. (34) yönetimindeki 16 BZB 87 plakalı kamyonet, Pamukova-İznik kara yolu Ericek köyü yakınlarında, Metin K'nin (56) kullandığı 34 BZY 178 plakalı otomobille çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince otomobilde yolcu olarak bulunan Ahmet Y'nin (63) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



Yaralanan otomobil sürücüsü Metin K. ile kamyonet sürücüsü Cengiz T. ve kamyonetteki yolcu Fatih Ö. (39) ambulanslarla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Tedavi altına alınan 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada yaşamını yitiren Ahmet Y'nin cenazesi ise yapılan incelemenin ardından hastanenin morguna götürüldü.



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