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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AA

Bilecik'te trafik kazasında 3 kişi yaralandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi'nde seyir halinde olan İsmail D. yönetimindeki 11 DG 114 plakalı otomobil ile 19 Mayıs Caddesi'nde seyir halinde olan Hasan İ.P. idaresindeki 34 FBN 396 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada araç sürücüsü Hasan İ.P. ile araçta yolcu olarak bulunan Ayşe D. (38) ile Asude D. (11) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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