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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilçam'ın unutulmaz şarkıları Bilecik'te seslendirildi

AA

Yeşilçam'ın unutulmaz şarkıları Bilecik'te seslendirildi

BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi Türk Sanat Müziği korosu, Yeşilçam'ın unutulmayan şarkılarının yer aldığı konser verdi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, şefliğini Çağrı Pala'nın yaptığı konserde, farklı yaş ve meslek gruplarından oluşan 35 kişilik koro ve 12 müzisyen, "Hababam Sınıfı", "Süt Kardeşler", "Yalancı Yarim", "Sevemez Kimse Seni", "Feride", "Menekşe Gözler" ve "Yıldızların altında" gibi eserleri seslendirdi.

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ile çok sayıda vatandaşların katıldığı konserde, şarkılara dinleyiciler de zaman zaman eşlik etti.

Konser sonrası ekibi tebrik eden Subaşı, sanat ve sanatçının yanında olduklarını belirterek, bu tarz kültürel etkinlikleri devam ettireceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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