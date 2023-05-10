Bilgisayar oyunu üreten üniversite mezunu yazılımcı kendi firmasını kurmayı hedefliyor

Çok fazla yumurta yerseniz ne olur?

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaşayan yazılımcı Salih Ünal, lise ve üniversite dönemlerinde ürettiği bilgisayar oyunlarıyla girdiği sektörde kendi firmasını kurarak kalıcı olmayı amaçlıyor.

İlkokul ve ortaokul dönemlerinde bilgisayar oyunlarına duyduğu ilgi nedeniyle ailesinin yönlendirmesiyle İstanbul Bahçelievler Türk Telekom Endüstri Meslek Lisesine kaydolan 24 yaşındaki Ünal, boş zamanlarını kod yazarak ve oyun tasarlayarak geçirdi.

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarım Bölümünü kazanan Ünal, bilgisayar oyunu tasarlayıp üretmeye devam etti. Uluslararası "Game Jam" yarışmalarında dereceler elde eden Ünal, 8 yılda çeşitli içeriklere sahip yaklaşık 40 bilgisayar oyunu üreterek sosyal medyadan satışını gerçekleştirdi.

Salih Ünal, AA muhabirine, ortaokulda ağabeyiyle oyun oynamak için girdikleri sitenin yazılım için kullanıldığını fark ettiklerini söyledi.

Bu sistemi kurcalarken ilgilerini çektiğini belirten Ünal, "Baktık ki zevkli. Oyun zannediyoruz hala halbuki ki oyun motoruymuş. Sonra oyun yapım forumlarını buldum. Türkiye'de oyun yapım forumları varmış o zamanlarda. Orada daha çok bilgi edindim, bilgi işlemim genişledi. Hem kodlama hem de oyun yapımı ikisiyle birden ilgilenmeye başladım." dedi.

Ünal, lise döneminde danışman öğretmenleriyle çeşitli programlar üzerinde kodlama yapmaya başladığını, özellikle oyun kodlaması konusunda kendisini geliştirdiğini anlattı.

Oyun tasarımının bazen 3 ay bazen de 1-2 yıl sürebildiğini aktaran Ünal, bu alanda bir şeyler üretmenin kendisine zevkli gelmeye başladığını dile getirdi.

Bahçeşehir Üniversitesinde 2016-2022 yıllarında eğitim aldığı bilgisini veren, bu süreçte hem çocuklara hem yetişkinlere hitap eden, iki dakika oynayıp eğlenebilecekleri oyunlar yaptığını belirtti.

Farklı oyunlar üretmeyi sevdiğini vurgulayan Ünal, şunları kaydetti:



"Benzer oyunlar üretmek sıkıcı. Hem kendini geliştiremiyorsun hem de yeni ufuklarına ulaşamıyorsun. Mutluyum çünkü geriye dönüp baktığımda lise ve üniversite yıllarımda yaklaşık 40 oyunum var. Jamlar yorucu geçiyor, bazı kişiler hiç uyumadan 3 gün boyunca sürekli yapıyorlar. Oyunun bitmesi için günde en az 15 saat çalışmanız gerekiyor. Ben sağlıklı yöntemi seçtim. Oyun yaparken ben de uyumuyordum, bütün gün çalışıyordum sonra baktım bu şekilde gitmiyor. Çünkü jam sonrasında büyük yorgunluk oluyor. Uykumu alarak, dinlenerek jamlara katılmaya başladım. Jam sırasında yorucu geçiyor ama jam sonrasında da büyük bir mutluluk duyuyorsun. İnsanlar oyununu oynuyor, oy veriyorlar ve sıralamaya girebiliyorsun."

Boş zamanlarında kodlama ve oyun kitapları okuduğunu aktaran Ünal, kendi firmasını kurmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.