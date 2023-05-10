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Bilecik'te şerbetçi otu üretilen arazilerde iplik sarma işlemi başladı

AA

Bilecik'te şerbetçi otu üretilen arazilerde iplik sarma işlemi başladı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, genellikle ilaç endüstrisi ve içecek sanayisinin yanı sıra ekmek mayası ve alternatif tıp alanında kullanılan şerbetçi otu üreticileri bu yıl iplikleme işlemine yağışlar nedeniyle geç başladı.

Topraktan çıkan bitkinin sarılması için sırıklara iplikleme işlemini yapan çiftçiler, bölgeye yeterli yağış düşmesinden dolayı geçen yıl olduğu gibi bu sene de yüksek rekolte bekliyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, AA muhabirine, Türkiye'de sadece Pazaryeri'nde yetiştirilen endüstriyel bitki şerbetçi otunun 441 çiftçi tarafından üretildiğini söyledi.

Bu sene yağışlar ve havadaki nispi nemin yeterli olduğunu belirten Sert, "İlçemiz kışın fazla kar olmamasına rağmen nisan ayında ve mayıs başlarında çok güzel yağış aldı. Bu yıl da iyi bakılırsa yüksek rekolte beklentisi içindeyiz. Bu sezonun da tüm çiftçilerimize bol bereket getirmesini diliyorum." dedi.

İplikleme işlemi yapan Şükran Özen ise her yıl mayısın ilk günlerinde olan bu çalışmaya bu sene yağışlardan dolayı geç başladıklarını, hasadın ise ağustosta yapılacağını anlattı.

Üretici Gülay Karyel de bitkinin güçlü olan birkaç dalını iplere tek tek sardırdıklarını, diplerini temizleyip yabancı otları toplayacaklarını dile getirdi.

Pazaryeri'nde şerbetçi otunda geçen yıl yaklaşık 1405 dekar alanda 470 ton yaş ürün, 114 ton kuru ürün elde edilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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