Osmaneli'de anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

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BİLECİK (AA) - Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğince, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında anaokulu öğrencilerine trafik kurallarıyla ilgili seminer verildi.

Osmaneli Anaokulu'nda düzenlenen seminerde, polis memurları Deniz Soylu ve Durmuş Ali Çakmak, çocuklarla bir araya gelerek trafik kuralları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.



Çocuklara trafik kurallarını anımsatan polis memuru Soylu, yolun karşısına geçişler, gece yürüyüşleri, ışıklı işaret cihazları, emniyet kemeri, bisiklet ve ilk yardım ile okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirdi.



Yayaların uyması gereken kuralları anlatarak, trafik ışıkları konusunda velilerini uyarmalarını isteyen Soylu, çocuklarla sohbet etti.



Ayrıca, öğrencilere trafik kuralları hakkında slaytlar izletildi.







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