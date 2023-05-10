Bilecik'te yüksek lisans öğrencisi 13 kilogram atık pil topladı

BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Bölümü Yüksek Lisans Programı öğrencisi Emine Sağlam, bireysel çalışması kapsamında topladığı 13 kilogram ağırlığındaki atık pilleri belediyeye teslim etti.

Sağlam, "Pil dönüşüme atılsın dünya yarınlarımıza kalsın" (PİL-AT) sloganı ile başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, yaşadığı apartman ile farklı alanlara atık pil toplama kutuları bırakıp pilleri topladı.

Atık pilleri belediyeye teslim eden Sağlam, yaptığı açıklamada, örnek bir çalışmaya imza attığını belirtti.



Emine Sağlam, şu ifadeleri kullandı:



"Hem okuduğum yüksek lisansı anlamlı bir çalışmayla sürdürmüş oldum hem de çevrenin korunmasında çok önemli olduğunu düşündüğüm atık pillerin toplanmasına dikkatleri çekmek istedim. Doğayı ve toprağı korumak için tüm vatandaşlarımızın bu konuda hassas olmaları çok önemlidir. İnsanlar evlerinde kullanmadıkları atık pilleri belediyenin belirlediği mahalle konakları, kurum ve kuruluş binalarına teslim edebilirler."





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