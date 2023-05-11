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Bilecik'te devrilen hafriyat toprağı yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

AA

Bilecik'te devrilen hafriyat toprağı yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te hafriyat toprağı yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Bilecik-Eskişehir kara yolunda Söğüt ilçesinden il merkezine seyreden B.Ü. idaresindeki 11 TH 531 plakalı hafriyat yüklü kamyon, köprülü kavşağa geldiğinde virajı alamayarak devrildi.

Kazada, araçta sıkışarak yaralanan sürücü, Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince kurtarılarak 112 Acil Sağlık görevlileri tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yolda duran ulaşım, kamyondan dökülen hafriyat toprağının temizlenmesiyle normale döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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