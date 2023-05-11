Bakan Dönmez, Söğüt'te vatandaşlara hitap etti:

BİLECİK (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz gazımız hayırlı uğurlu olsun. Bazıları hala inanmadı. İlk günden beri gazı denizde yakıyoruz, karada yakıyoruz. Yaktıkça yaktık ama bir türlü inanmadılar." dedi.

Bilecik'in Söğüt ilçesi meydanında düzenlenen mitingde konuşan Dönmez, Söğütlülerin feraset sahibi, tarihi sorumluluğunun her zaman bilincinde, doğrudan, haktan, adaletten yana olduğunu söyledi.

Muhalefeti eleştiren Dönmez, "Her gün biri bir yerde, bir gün 'ak' dediklerine ertesi gün 'kara' diyorlar. Bunlar öyle adamlar ki Edirne'ye gider 'İçki fiyatlarını düşüreceğiz', Konya'ya gider 'Ben seyit torunuyum' derler." dedi.



"Kayseri'ye gider, Bilecik'e gelir, bozkurt işareti yaparlar. İzmir'de Atatürkçülük yaparlar. Van'a gider PKK işaretleriyle milleti selamlarlar. 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük' derler. 'Apo'ya özgürlük' diyenlere bir çift laf etmezler." diyen Dönmez, şöyle devam etti:



"Trabzon'a, Rize'ye giderler milliyetçi kesilirler. Diyarbakır'a giderler, 'Özerklik getireceğiz' derler. Bunlar bulundukları kaba göre şekil alan tipler ama inşallah fazla süreleri kalmadı, 14 Mayıs'ta başta Söğüt'ümüz olmak üzere milletimizin her bir bireyi bunlara gereken cevabı verecek inşallah. Şöyle bir Osmanlı tokadı atacağız. Nereden geldiklerini anlamayacaklar. Bunların kaç yüzü var bilmiyoruz. Bunlar doğuda başka, batıda başka. Kuzeyde başka, güneyde bambaşka. Bunlar nabza göre şerbet vermek istiyor. Zannediyorlar ki millet bunları görmüyor, bilmiyor, anlamıyor. Bunlar milletin derdiyle üzülmez, milletin sevinciyle de mutlu olamazlar. Bizi onlardan ayıran en büyük fark bu kardeşlerim. Biz Trabzon'da Eren Bülbül'üz. Diyarbakır'da Yasin Börü. Batman'da Aybüke öğretmen, Niğde'de Ömer Halisdemir. Elazığ'da Fethi Sekin'iz. Biz batıda neysek doğuda oyuz."

Bakan Dönmez, "muhalefetin milleti, inançları ve mezhepleri üzerinden ayrıştırmaya kalktığını, milletin arasına nifak sokmaya çalıştığını" söyledi.

Avrupalı, ABD'li dergilerin, gazetelerin, televizyonların muhalefeti parlatmaya çalıştığını ifad eden Dönmez, "Çünkü onlar da biliyor ki bizim muhalefet kullanışlı. Ne derlerse yaparlar. Adamlar da bunu gayet iyi biliyor." ifadelerini kullandı.



Dönmez, şöyle konuştu:



"Geçenlerde Alman medyasında Kılıçdaroğlu seçilirse yapması gereken işleri tam 13 maddeyle listelemiş. Yayınladılar bir de utanmadan. Anlayacağınız yol haritalarını çizdiler, bunların ceplerine koydular. Tam bir ihanet listesi. Diyorlar ki 'Terör örgütüne yapılan operasyonları durdurun. PKK'ya askeri müdahalede bulunmayın. Suriye'deki terör örgütü uzantısıyla da anlaşacaksınız. Kavala'yı, Demirtaş'ı serbest bırakın. Ermeni soykırımını da tanıyın. Doğu Akdeniz'den çekilin, Yunanistan'ı kışkırtmayın. Ege'de, Akdeniz'de askeri faaliyetleri azaltın' diyorlar. 'Doğudaki özerklik taleplerini de kabul edeceksiniz. Kıbrıs'taki iddialarınızdan da vazgeçin.' Diyorlar ki 'Başörtüsü, laikliği tehdit ediyormuş. Bunu da tekrar düzenleyin.' Bakın burada başı açık, kapalı kardeşlerimiz var. Bir sorunumuz var mı? Yıllardır bu insanımızın önüne böyle suni bir meseleyi önlerine koydular. Dedik ki 'Herkes istediğini giysin. Her şey serbest.' Bak bir problem yok ama birileri hala eski Türkiye'yi özlüyor. Akılları eski Türkiye'de, bunlar gerici. Bunlar kimin talepleri? O gazete başlık atmış ama o da bir yerden sufle almış. Bunlar Kandil'in talepleri. Bunlar Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini istemeyen Türkiye'ye düşman olanların talepleri. Bunlar Türkiye'yi 'başına vur ekmeğini al' hale getirmek isteyenlerin talepleri. 'Biz diyeceğiz, siz yapacaksınız' diyorlar. Bunlar söz dinleyen bir lider istiyor ama elhamdülillah Erdoğan'ı herkes dinliyor. O çünkü sözü dinlenen lider. Onlar da söz dinleyen, kukla lider istiyorlar."

- "Bunların işi, gücü yapılan hizmetlere, yatırımlara takoz olmak"

Bakan Dönmez, muhalefetin haftalarca, aylarca oturup mutabakat zaptı diye bir metin hazırladığını, söz konusu belgede yüzlerce maddenin olduğunu aktararak, metinde bakanlığıyla ilgili bir husus olup olmadığının araştırmasını yaptırdığını dile getirdi.



"Çalışmış, getirmişler. Koyduğu madde, bizim bugüne kadar yaptığımız ve yapıyor olduğumuz hususlar. Kopyala yapıştır. Hiç emek gerek yok. Hırsızlık bu." diyen Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Diyorlar ki 'Terör konusunda uluslararası örgütler, Avrupa ne diyorsa onlara danışacağız.' Yani bir teröristi yakalayacaklar. Bunu hangi maddeden, hangi yasadan yargılamamız lazım bir Avrupa'ya soralım. Avrupa sana der mi 'PKK'lıyı, FETÖ'cüyü terörden yargıla' diye. Siz de gittiğiniz eşinize, çocuğunuza, dostunuza bunları söyleyeceksiniz. Aman dikkat. Bakın bir de bunlar diyor ki 'Kıbrıs'tan da artık Türk askerlerini çekeceksin.' Bu vaatleri verenler milletin iktidarı olabilir mi? Avrupa bize 'aferin' diyecek diye ortalarda gezenler yerli ve milli olabilir mi? Bugüne kadar milletin hayrına olan bir şeye sevindiler mi? Onunla mutlu oldular mı? Bunların işi gücü yapılan hizmetlere, yatırımlara takoz olmak. Mahkeme, mahkeme gezip iptal ettirmeye çalışmak. Bunlar iş bilmez. İş bilmedikleri gibi iş yapanlara da bilenlere de engel olurlar. Bunu da bir marifet gibi de anlatırlar."

Fatih Dönmez, bugün 81 ilin tamamında doğal gaz kullanıldığını, Karadeniz'de 710 milyar metreküplük doğal gaz keşfine imza attıklarını belirterek, " 'Arayamazsınız' dediler, aradık, 'bulamazsınız' dediler, bulduk elhamdülillah." diye konuştu.



Bakan Dönmez, "Bulduktan sonra da şunu dediler; çıkartamazsınız. Çıkardık. Çok şükür arife günü de karada, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifiyle yaptık. Orada yanan ateş hiç sönmeyecek, alevi tüm Türkiye'yi ısıtacak." dedi.



Dönmez, "O ateşi yaktıktan sonra da dedik ki 'Korkma, sönmez bu ateş.' O gün Sayın Cumhurbaşkanı'mız 'Evlerde kullanılan doğal gaz bir ay süreyle ücretsiz olacak' dedi. Ayrıca '12 ay boyunca mutfak ve su ısıtmada kullanılan doğal gazdan ücret alınmayacak' dedi. İnşallah ikinci aydan itibaren de artık faturalarınızda, mutfakta kullandığınız miktarı indirim olarak göreceksiniz. Karadeniz gazımız hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesini yaptı.



"Bazıları hala inanmadı." diyen Dönmez, "İlk günden beri gazı denizde yakıyoruz, karada yakıyoruz. Yaktıkça yaktık ama bir türlü inanmadılar. Dünyayı inandırdık, rekor kırdık, bunları inandıramadık. Dünyanın önünde gelen, bu konuda uzmanlaşmış denetim şirketleri inandı, bunlardan tık yok. Denizlerdeki aramaların yanına karayı da ekleyelim dedik. İsmi hep terörle anılan Gabar'da Türkiye'nin en büyük keşfine imza attık elhamdülillah. O bölgede günlük 100 bin varile kadar petrol üreteceğiz. Duracak mıyız? Hayır varsa bulacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Biz bazıları gibi emirleri talimatları dışarıdan almıyoruz. Dışarıdan değil sizden milletimizden alıyoruz." diye konuştu.

- "Verdiğiniz oy Mehmetçiğe kurşun olmasın"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, her oyun sorumluluğunun olduğuna işaret ederek, seçmenlere şöyle seslendi:



"Terör örgütüyle ve uzantısıyla içli dışlı olan muhalefetin bu ikiyüzlü tavrından rahatsız olan çok sayıda kardeşimiz var. Yıllarca o partilere oy vermiş ama 'Artık elim gitmiyor' diyen kardeşlerimiz. Alanda haftalardır geziyoruz. Eskişehir'de geliyor kulağımıza eğiliyor, 'Bakan'ım ben yıllarca Atatürk kurduğu için bu partiye oy verdim ama içim sızlıyor, vicdanım daralıyor. Nasıl onlara oy vereceğim? Bu sefer oyum Erdoğan'a' diyor. İşte milletin bekasını tehlikeye atanlara, 1000 yıllık devletimizi teröristlere teslim etmeye hazırlananlara sahada milletin vicdanında büyük bir tepki var. Vicdan sahibi kardeşlerime sesleniyorum. Kardeşlerim verdiğiniz oy Mehmetçiğe kurşun olmasın. Kardeşlerim, verdiğiniz oy Türkiye düşmanlarını sevindirmesin. Verdiğiniz oy, Türkiye'yi teslim almak isteyenlere fırsat vermesin. Verdiğiniz oy, Türkiye'yi kaosa, kargaşaya sürüklemek isteyenlere yol açmasın. Milletimiz feraset sahibidir. Milletimiz bütün olalım biteni görüyor. Eminim ki 14 Mayıs günü bunlara sandıkta çok iyi bir ders verecek. Muhalefet kazanırsa kimler sevinecek biliyor musunuz; Kandil, YPG, FETÖ, Türkiye düşmanı Batı medyası, Batılı siyasetçiler sevinecek. Kısaca Türk ve İslam düşmanları sevinecek. Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den atmak isteyenler, Libya'dan, Kıbrıs'tan çıkarmak isteyenler sevinecek."

Dönmez, sözlerini, "Bu inanç, bu irade oldukça FETÖ'sü, PKK'sı hepiniz topunuz gelin, bize tırıs gelir vız gider. Hepiniz yenilmeye, yok olmaya, bu milletin ferasetinde yitip gitmeye mahkumsunuz. Bu vakte kadar sizlerden hep vardı. Bu milletin sırtında tarihin her döneminde ateşten gömlek hep oldu. Her dönem içimizden birileri maalesef de maşa olmaya hevesli oldu ama onların şimdi hepsi tarihin çöplüğünde. Sizin yeriniz de orası. 14 Mayıs gecesi, Söğütlü kardeşlerim sizlerin defterinizi bir daha hiç açılmamak üzere kapatacak inşallah, sandıkta hesabınızı görecek." diye tamamladı.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik milletvekili adayları AK Partili Halil Eldemir ve Hüsnü Ersoy, MHP'li İbrahim Bağ ve Yeniden Refah Partili Ahmet Özvatan da katılımcılara hitap etti.

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