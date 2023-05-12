Bilecik'te uyuşturucu ticareti şüphelisi 6 kişi gözaltına alındı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 6 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.

Bu kapsamda adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak T.D, Y.H, F.Y, K.U, M.B. ve İ.A'nın evlerinde yapılan aramalarda 38 gram metamfetamin, 38 gram kubar esrar, 236 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 274 adet ekstazi hap, 19 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, elektronik terazi, 16 adet tabanca mühimmatı, 2 adet av tüfeği mühimmatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 636 lira ve 20 avro ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla, ele geçirilen malzemelere el konuldu.



Şüpheliler gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

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